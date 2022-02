El Gobierno ultima una mayoría alternativa a la de sus socios para salvar la reforma laboral

El Gobierno está sudando cada voto para salvar la reforma laboral . Están llegando con cuentagotas . Todas las vías de negociación están abiertas y no se cierra ninguna puerta, pero a estas alturas la única suma con la que PSOE y Podemos pueden armar una mayoría es con Ciudadanos y el resto de partidos minoritarios . "Se dan las condiciones para aprobar el decreto", ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez.

El PSOE da por hecho que el texto pactado con empresarios y sindicatos será aprobado este jueves en el Congreso. "Somos optimistas", ha enfatizado Gómez. Y teniendo en cuenta que sus socios prioritarios, ERC y el PNV, se mantienen en el no, la salida es contar con los nueve votos del partido de Inés Arrimadas y toda la amalgama de fuerzas minoritarias de izquierdas y regionalistas. Fuentes del Gobierno reconocen en privado que las cosas no están siendo fáciles y lamentan que algunos partidos no estén mirando por el interés general.