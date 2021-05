El Gobierno vislumbra una repetición de las elecciones en Cataluña

Cada día que pasa crece el ruido electoral en Cataluña. Tres meses después de las elecciones del 14 de febrero, el bloqueo total entre ERC y Junts per Catalunya para formar un Gobierno independentista alimenta el escenario de repetición de elecciones. Es lo que ahora mismo cree el Gobierno por los movimientos en el soberanismo. Además, el calendario apremia, el 26 de mayo se cumple el plazo para formar un Ejecutivo. Si en esa fecha no hay un presidente de la Generalitat investido por el Parlament, se convocarán automáticamente las elecciones.

Fuentes del Ejecutivo consideran que ERC busca las elecciones tras levantarse de la mesa de negociación con el partido de Carles Puigdemont. Sobre la posibilidad de que el PSC se abstuviera en una sesión de investidura de Pere Aragonès para evitar las urnas, señalan que los republicanos no han pedido la abstención ni la quieren.

El PSC tendría más votos

En Moncloa ven como inevitable la repetición de elecciones ante la tensión que están viviendo ahora mismo los dos grandes partidos independentistas. En las últimas horas, los equipos negociadores se reunieron y Junts dejó claro a Esquerra que no van a ceder sus votos gratis para que los republicanos gobiernen en solitario.

Repercusiones en el Gobierno de Sánchez

"Nosotros no creemos en ustedes, yo no creo en ustedes, creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir. Yo no creo en su voluntad, creo en su necesidad", le ha respondido Rufián. En ese punto le ha reprochado a Sánchez que le gustaría que Ciudadanos tuviese "15 o 30 diputados".