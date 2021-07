Los grandes encargos inacabados que reciben los nuevos ministros en sus carteras

"Te voy a dar una maleta que, aunque no lo creas, no está vacía. Está llena... ", le ha dicho Juan Carlos Campo a su sucesora en el Ministerio de Justicia Pilar Llop durante el traspaso de carteras. Continuaba Campo con una alusión a las necesidades de una Justicia eficaz. Pero en la cartera hay mucho más. Además de esas exigencias, lleva algunos asuntos pendientes -nada menores- que no le ha dado tiempo a terminar.