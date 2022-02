La guerra del PP se convierte en una batalla por la "ejemplaridad y la honorabilidad"

Uno de los empeños del líder del PP es que la corrupción no vuelva a salpicar a su partido. Por eso no ha parado de repetir "honorabilidad" y "ejemplaridad" durante su primera entrevista tras la crisis. "Por mis principios debo velar por la honorabilidad del partido que presido y garantizar que nadie cometa una práctica no ejemplar", ha dicho en relación a la supuesta comisión que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habría cobrado por la venta de mascarillas.