La guerra entre Ayuso y Génova se recrudece: Sol amenaza con una rebelión contra García Egea

El comité de dirección del PP de Madrid celebra su reunión más tensa

El entorno de la presidenta de Madrid advierte a García Egea que "es mejor que no vaya" a la Junta directiva regional

Génova contesta que el Congreso de Madrid será cuando ellos decidan por mucho que "pataleen los cuatro de siempre"

La tregua entre Isabel Díaz Ayuso y Génova ha durado exactamente 21 días. Los que van desde el momento en que Ayuso quiso tranquilizar a su jefe Pablo Casado proclamando en la Convención de Valencia que su “sitio político” y su única “meta” era Madrid, a la convocatoria a última hora el viernes pasado del comité de dirección de Madrid para esta mañana, y que pretende nombrar nuevas gestoras en media docena de municipios madrileños de pequeño tamaño. En la Puerta del Sol entienden este movimiento como toda una declaración de guerra, un intento del secretario general, Teodoro García Egea, de controlar las futuras primarias de Madrid y que Ayuso, -de momento la única candidata-, aspira a ganar cuanto antes. Ella quiere controlar el partido en Madrid, nombrar como su número dos a su actual portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, y tener las manos libres para elaborar las listas municipales y autonómicas sin que Génova meta cuchara, como ocurrió el 4M cuando les colaron a Toni Cantó.

Isabel Díaz Ayuso no es de las que se quedan de brazos cruzados, así que blindada por el gran apoyo interno tras las elecciones del 4M, va a forzar que las primarias se celebren como muy tarde en cuatro meses, en marzo. ¿Cómo? Tirando de los estatutos del partido que establecen que los congresos se celebren cada cuatro años. El último tuvo lugar en marzo de 2017. Aducen que la actual gestora que dirige el PP de Madrid desde 2018 tiene el mandato caducado, y a eso se agarran sus leales que amagan con acciones en los tribunales contra Génova por querer retrasarlo. Ella de momento lo va a plantear hoy a las claras en la reunión de la dirección del partido. “Tenemos que dar ejemplo de democracia interna. Estoy segura de que al final se cumplirán los plazos y la ley. Todo saldrá bien y pronto se preguntará a los afiliados qué tipo de partido quieren. Cuanto antes lo debatamos mejor para todos”, afirmaba públicamente la presidenta de Madrid, en lo que para Génova no es más que otro desafío a la dirección. Son ellos quienes tienen la potestad exclusiva de decidir la fecha. El congreso será en mayo o junio del año que viene, incluso se apunta a retrasarlo hasta octubre, y de ahí no se van a mover por más pulsos que les eche Ayuso… o Miguel Ángel Rodríguez, su todopoderoso jefe de Gabinete, al que la dirección nacional culpa de esta nueva bronca.

“La estrategia del entorno de Ayuso es andar siempre con pellizcos de monja haciéndose la víctima, y es una chorrada porque Isa lo tiene ganado, pero están nerviosos y quieren que el Congreso sea ya, se ven muy fuertes, pero toca en junio. Les está faltando temple”, explica a NIUS un dirigente buen conocedor de los entresijos de Sol y de Génova.

"Es mejor que García Egea no vaya"

Que el número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, e Isabel Díaz Ayuso y fundamentalmente su lugarteniente Miguel Ángel Rodríguez, no se llevan es público. Rompieron toda comunicación al día siguiente de las elecciones madrileñas en las que arrasó. “Ella exigió despachar únicamente con Pablo y eliminar los intermediarios, y eso incluye a Teo”, explican. Salvo imponderables personales de última hora (García Egea acaba de ser padre), su intención es presidir la Junta Directiva del PP de Madrid, dejando claro quién tiene todo el poder orgánico del partido.

Desde el entorno de Ayuso avisan que es “mejor que no vaya” porque no se lo van a poner nada fácil al lugarteniente de Casado y que habrá contestación interna. “A García Egea le van a sacar los colores. ¿Qué es esto de que quiere que se desgaste la presidenta y que va a convocar el Congreso en octubre? La gente está muy enfadada y le va a decir ¿usted qué hace aquí? Usted a Murcia y a Cartagena. Egea va a salir muy caliente de la Junta Directiva. Es mejor que no vaya”, advierten desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso.

Una amenaza que no hace mella en la dirección nacional. “Los cuatro de siempre están en los pataleos inútiles. El Congreso será cuando toque y Génova decida. Vaya quien vaya a la Junta Directiva”, dejan claro desde Génova.

El secretario general está pilotando la renovación territorial del PP de abajo a arriba para apuntalar el liderazgo de Casado. La limpieza que ha hecho en las direcciones provinciales del partido poniendo al frente perfiles más jóvenes leales a Pablo Casado, le ha supuesto una larga lista de enemigos, y los partidarios de la presidenta de Madrid amenazan con jugar esa baza y encabezar una rebelión de todo el partido contra García Egea. “No es la persona adecuada para dirigir el PP. Como mañana se levante el PP de Madrid contra Egea, le seguirán el resto de Comunidades Autónomas. Galicia, Andalucía, Castilla y León. Menos Murcia, lo van a matar”.

La querella contra Génova

En la dirección nacional están muy enfados, hartos de “aparecer siempre como los malos” que “machacan” a Ayuso. Les ha sentado fatal lo que entienden como un nuevo desafío de la presidenta de Madrid en el momento político más inoportuno. Aparta el foco de la bronca interna del Gobierno de Sánchez, la inflación disparada, la luz batiendo récords, y la crisis del gas. Así que se han conjurado para no entrar al trapo, aunque la procesión va por dentro, y en algunos despachos se plantean incluso la posibilidad de plantarse, y directamente aplazar las primarias. Sólo les falta que Ayuso les dé una excusa.

Y esa excusa podría venir de los leales a Isabel Díaz Ayuso que amagan con presentar una querella contra la dirección del partido por incumplir los estatutos. “Son muy poquitos” apuntan, restando importancia a este último movimiento que achacan a una filtración del entorno de Ayuso, mientras les retan a que se atrevan a hacerlo. “Es lo mejor para que ella no sea la presidenta del partido en Madrid. Si hacen eso, Génova no convocará el Congreso con la excusa de que hasta que no se pronuncien los tribunales no se toca nada. Para cuando decida el juzgado han pasado tres años. En Génova están deseando tener una excusa para decir que no”, cuenta a NIUS una persona con acceso total a la planta noble de Génova, que recuerda también que “el 80% de las sedes del partido” en Madrid las controla la dirección.

