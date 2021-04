Hana Jalloul, número dos de Gabilondo: "Queremos los votos de las personas que están en Ciudadanos y son moderadas"

Marca como objetivo de campaña movilizar a los jóvenes y defiende un gobierno de izquierdas moderado

Le gusta que la comparen con Kamala Harris: "Si nosotras podemos, otras personas pueden"

Jalloul denuncia que ha vivido "el discurso del odio" en primera persona como secretaria de Estado de Migraciones

Pedro Sánchez quería a una persona con un perfil potente como número 2 de la candidatura del PSOE en Madrid y la eligió a ella, Hana Jalloul. Una mujer en ascenso dentro del PSOE y con carrera política por delante, algunos ya la sitúan como la futura candidata para las elecciones de 2023.

Jalloul nació en Zaragoza el 8 de abril de 1978. Su padre es libanés y su madre aragonesa. Ella predica a los cuatro vientos que está orgullosa de sus raíces, pero advierte que todavía queda camino que recorrer en la inclusión de la diversidad y alerta contra los discursos del odio. Denunció los insultos racistas que recibió cuando fue nombrada por Sánchez secretaria de Estado de Migraciones. "Vuestro odio no me va a amedrentar", proclamó en Twitter.

Con un expediente académico brillante, Hana Jalloul habla cuatro idiomas, es Doctora por la Universidad Complutense de Madrid en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, licenciada en Ciencias Políticas y experta en terrorismo. Su fichaje se bautizó como la 'Operación Kamala', por las similitudes con Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden en Estados Unidos.

Pregunta: ¿Se siente usted la Kamala Harris española?

Respuesta: Que me comparen con una mujer como ella, que tiene una trayectoria intelectual y profesional tan interesante, siempre es bueno. Demuestra que mujeres como nosotras, diversas y con distintos orígenes podemos llegar a los puestos que hemos llegado y que otras personas se pueden sentir identificadas con nosotras. Es decir, si nosotras podemos, otras personas también pueden.

También existen otros referentes para mí importantes como Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, o Carme Chacón que hace cuatro años que falleció y siempre fue una persona que abrió puertas para muchas mujeres. Ella es un referente importante.

P.: ¿Cuál es la primera medida que tomaría un Gobierno del PSOE en Madrid?

R.: Reforzar la Atención Primaria, reforzar la Sanidad.

P.: ¿Qué Madrid ha dejado Isabel Díaz Ayuso?

R.: Un Madrid en el que tenemos un índice de pobreza infantil muy elevado y mucha desigualdad social. Un Madrid que tiene una Sanidad precarizada que hay que reforzar. Un Madrid donde se invierte muy poco por alumno, donde la educación no es una prioridad, donde no se trabaja por la transición ecológica, donde no se han hecho presupuestos, donde no se ha legislado... Ese es el Madrid de Ayuso.

La apuesta por la moderación

P.: Ayuso ha planteado estas elecciones casi como un plebiscito. Un todo o nada entre socialismo o comunismo y libertad. ¿Cómo se hace frente a eso?

R.: Nosotros somos conscientes de que vamos a gobernar en un tiempo excepcional, con medidas excepcionales. No queremos los extremismos, ese tipo de discursos extremistas no llevan a ninguna parte. Nosotros creemos en la moderación desde la izquierda. Queremos un gobierno de izquierdas que cree en el consenso y por ello vamos a trabajar.

P.: La presidenta se ha convertido en el ariete más potente del PP para hacer oposición a Pedro Sánchez desde la Comunidad. ¿Se habla más de política nacional y poco de los madrileños?

R.: Esa es la estrategia de Ayuso. Para ella es mejor meterse con la política de Pedro Sánchez, que creo que ha demostrado ser un gran presidente implantando medidas como el Ingreso Mínimo Vital y otras políticas que ayudan a los ciudadanos. Cosa que ella no ha hecho en la Comunidad. Debería fijarse en positivo y poner en práctica en Madrid las medidas que están funcionando del Gobierno de España para ayudar a las pymes y a los autónomos. Ayuso no ha hecho nada, ni una ayuda directa al sector. Es preocupante no hablar de los madrileños.

P.: Todas las encuestas dicen que hay un empate técnico entre la derecha y la izquierda. ¿Qué va a hacer el PSOE hasta el 4 de mayo para romperlo?

R.: Nosotros vamos a hacer una campaña sincera, con propuestas para que se movilicen los sectores que tienden a no movilizarse. Vamos a trabajar por el voto joven, para que esas personas a las que les cuesta acudir a las urnas vean en nosotros un cambio. Un cambio con medidas concretas y con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas de forma distinta.

Estamos en una Comunidad donde el PP lleva años gobernando y como se ha visto, sus medidas han sido ineficaces. Han convocado las elecciones porque sí, provocando desasosiego en los madrileños e inestabilidad. Queremos estabilidad y animar a los jóvenes, es nuestra gran apuesta.

P.: Pero esas mismas encuestas señalan que los votantes de derecha están más movilizados que los de la izquierda...

R.: Eso demuestra que se necesitan nuevas propuestas e ilusiones. Los jóvenes necesitan un cambio efectivo y seguridad. El desempleo es alto, las tasas de abandono escolar son altas... Necesitamos propuestas sólidas. Ayuso no ha apostado por los jóvenes.

P.: Ángel Gabilondo ha dicho claramente que prefiere pactar con Más Madrid y Ciudadanos para gobernar la Comunidad. ¿Se precipitó?

R.: Uno nunca se precipita cuando quiere ser moderado. El coraje de la moderación es importante. Ángel Gabilondo demuestra que hay coraje en la moderación. No se precipitó, es una buena idea decir que nosotros no estamos en los extremos, queremos formar un gobierno de izquierdas con consenso y centralidad. Queremos los votos de aquellas personas que están en Ciudadanos que son moderadas. Hay ahí hay un sector moderado que jamás se irá con la derecha ni con la extrema derecha que es preocupante.

P.: ¿Comparte el veto a Podemos? ¿La frase de "Con este Iglesias, no"?

R.: Gabilondo dijo que "con este Iglesias, no", pero que sabe gobernar con las dos manos. Ya veremos que pasa en las urnas. Pero está claro que no queremos los extremismos, que es lo que él quiso decir y lo que decimos todos.

P.: Pero, para desalojar a Ayuso del poder hay que pactar con Podemos. Es la única suma posible en la izquierda.

R.: Ya veremos. Las urnas dan muchas sorpresas. Confiamos en el resultado final.

P.: ¿Qué opinión le merece lo que ha pasado esta semana en Vallecas en el mitin de Santiago Abascal?

R.: Me parece que hay que abogar por acabar con la espiral de violencia durante la campaña. No creemos en los extremismos. Tenemos que alejarnos de ese tipo de violencia. No ser equidistantes, pero saber y tener claro que no queremos los extremos. No podemos apoyar ese tipo de situaciones.

P.: ¿Condena los incidentes?

R.: Personalmente pienso que existe la libertad de cualquier persona para realizar su campaña donde quiera. No apoyamos la violencia en ningún caso, pero nos alejamos de los extremismos. Siempre hemos dicho que no queremos ser la única región en Europa donde gobierna la ultraderecha que aprueba programas xenófobos, homófobos, antifeministas, que es crítico con los medios de comunicación y que hace apología del franquismo.

P.: Vox está intentando arañar votos en feudos tradicionalmente de izquierdas donde ganan los socialistas. ¿Ha abandonado el PSOE a esos votantes en su búsqueda de otros situados más al centro?

R.: No, nada que ver. Nosotros apostamos por la moderación. No es incompatible la moderación con la izquierda, al revés. Estamos visitando un montón de barrios, hablando con todos los ciudadanos. No hemos abandonado a nadie por llamar a la centralidad. Nosotros somos de izquierdas y somos moderados.

P.: Vox está agitando el discurso en el que vincula la inmigración irregular a la inseguridad ciudadana en las calles. ¿Es peligroso?

R.: Mucho. Yo he sido secretaria de Estado de Migraciones. He vivido a diario los discursos del odio, lo he vivido en primera persona, yo como Hana Jalloul. En mi caso tuve respuestas positivas, lo que demuestra que en España somo solidarios y se está mayoritariamente en contra de esos discursos que asustan. Esos discursos del odio dan una imagen que no es real de la inmigración. Existen muchos tipos de migrantes, no solo los irregulares. Creo que los migrantes han demostrado la gran capacidad de trabajo y lo necesarios que son en tiempos como el covid.

Migrantes que han trabajado en campañas agrícolas cuando nosotros no podíamos porque estábamos enfermos, cuando en la Sanidad pública muchos médicos y sanitarios no podían trabajar, en el sector de cuidados. Ha habido médicos migrantes, muchas cuidadoras del hogar migrantes... Tenemos que hablar de la inmigración en positivo, del valor que han representado en la pandemia. Lo otro da una imagen que no es real de la inmigración. No se puede concentrar uno solo en los migrantes irregulares, una proporción muy pequeña.

P.: Pero ese discurso, en zonas donde la crisis ha golpeado muy fuerte y ha aumentado el paro, ¿puede calar?

R.: Es muy fácil decir cuando hay una crisis económica y sube el paro que eso es culpa de los migrantes, 'vienen a quitarnos el trabajo', es el discurso fácil, pero no es real porque no hay estadísticas que prueben eso. En vez de decir, no tenéis trabajo porque en la Comunidad de Madrid no se promueve el empleo, porque en la Comunidad de Madrid los alquileres son muy caros, porque deja a los barrios más vulnerables totalmente abandonados. Hay una relación directa entre la sanidad, la economía y enfermedad. Están abandonados por la Comunidad de Madrid. Eso es lo que hay que estudiar, no el discurso fácil de que el migrante viene a quitarte el trabajo.

La obligación de Ayuso era trabajar en esos barrios vulnerables y ayudar a los jóvenes, que es lo que no ha hecho. Ha subido el paro, han bajado los sueldos y han subido los precios de los alquileres. Esa es la ecuación que nos preocupa.

P.: Ya lo ha apuntado antes. Usted misma denunció que recibió insultos racistas y xenófobos cuando fue nombrada secretaria de Estado de Migraciones. ¿Queda mucho camino que recorrer en España en esta materia?

R.: Si, si. Todavía tenemos que reconocernos en la diversidad. Tenemos una sociedad diversa, como yo hay muchas personas. Le agradezco a Pedro Sánchez que me haya apoyado en la candidatura. Yo soy una persona como otras, de origen diverso que pueden llegar donde yo he llegado. Si yo puedo, otros pueden, es lo relevante de lo que yo represento. Es un paso importante. Seguimos siendo pocos, pero habrá más. Nuestra sociedad, en la globalización en la que vivimos, va inevitablemente hacia la diversidad. Es algo positivo, y estamos ahí, pero todavía queda camino por recorrer.

P.: En su paso por la Secretaría de Estado tuvo que hacer frente a una avalancha sin precedentes de inmigrantes a las costas de Canarias. Su gestión fue cuestionada. ¿La defiende?

R.: Estoy orgullosa de mi gestión al frente de la Secretaría de Migraciones. Dimos por primera vez permiso de trabajo a los menores no acompañados. Imagínese chicos en situación irregular sin derecho a trabajar, ¿les obligas a delinquir? Ahora pueden trabajar, mantenerse por sí mismos y contribuir al Estado. Es una política inclusiva de inserción laboral.

Hemos hecho órdenes para renovación documental, instrucciones, el reglamento de extranjería... Creo que fue una gestión impecable en un momento en el que teníamos pandemia, en el que llegaron 23.000 personas a Canarias en el mismo año, sin capacidad de retorno porque no existía, porque las fronteras estaban cerradas. Hicimos un trabajo importante siempre teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas.

P.: Gabilondo ha dicho de usted que era "una mujer muy líder, muy de izquierdas, muy feminista y muy brillante". ¿Se siente bien en ese perfil?

R.: (Risas) Me siento halagada porque lo dice Gabilondo. Le respeto y admiro muchísimo en el ámbito profesional y académico. No estaría bien que lo dijera yo de mí misma, pero...

P.: ¿Muy de izquierdas y muy feminista?

R.: Claro, claro. Porque como tantas mujeres hemos tenido que luchar mucho para demostrar quienes somos. El camino no es fácil. Hay que luchar mucho.

P.: ¿Cómo lo ve a él? ¿Considera que Gabilondo es soso?

R.: No es soso, es sosegado, que es muy distinto. Es una persona que te transmite tranquilidad, mucha capacidad de trabajo. Sus horarios de trabajo son muy extensos. Una persona con un sentido de la responsabilidad enorme. Es lo que necesitamos de los políticos de hoy en día, saber que estamos en manos de personas responsables que van a estar ahí hasta el final del camino.

P.: Dicen que usted es una apuesta personal de Pedro Sánchez, una figura al alza y que es el recambio de Gabilondo, que podría ser la número uno en 2023. ¿Se ve ahí?