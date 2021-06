Iceta ofrece un referéndum para elaborar un nuevo Estatut en Cataluña

En plenos preparativos para la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha ofrecido un referéndum en Cataluña, pero no de autodeterminación, sino para elaborar un nuevo Estatut.

"Me gustaría un acuerdo sobre autogobierno y financiación más justa que tome la forma de Estatut", ha dicho Iceta en una entrevista en RAC1, en la que también ha hablado de los indultos que el Gobierno prepara para los nueve condenados por el procés que siguen en prisión.

Los indultos, antes del 1 de agosto

" Pueden ser en cualquier momento, pero creo que serán antes de irnos de vacaciones . Esto depende del presidente. Los políticos, hasta el primero de agosto, no terminamos. Ayer hubo declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno diciendo que pueden llegar en pocas semanas. Lo tenemos a tocar", ha subrayado el líder del PSC.

Sobre la posibilidad de que se aprueben en el Consejo de Ministros de este martes, ha explicado que en el orden del día aprobado el jueves no estaban incluidos. Pero ha dejado la opción en el aire: "También es verdad que, en el último momento, se puede llevar algo en mano. Y normalmente quién lleva cosas en manos es el presidente o la vicepresidencia. No se puede descartar, pero no está previsto".