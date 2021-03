Idoia Mendia reprocha a Podemos su "falta de sentido institucional" y de "lealtad a la Constitución"

Idoia Mendia , la líder de los socialistas vascos y vicelehendakari, ha reprochado a Unidas Podemos su "falta de sentido institucional" . Y es que a su juicio, "no son conscientes de que cuando estás en un gobierno tienes que tener lealtad a la Constitución ".

"Uno no va sacando pecho de si he apretado más o menos o si esta ley es así gracias a que yo he empujado", ha dicho antes de poner como ejemplo la estabilidad del gobierno de coalición que el PNV y los socialistas mantienen en el País Vasco desde hace seis años: "Las discrepancias, si las tenemos, las trabajamos en el seno del Ejecutivo y cuando salimos a la palestra pública lo hacemos como un Gobierno".