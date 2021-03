Igea acusa a Moncloa de "fraguar la moción de censura" y al PSOE de ofrecer cargos para intentar ganarla

"Pronto se sabrán las cosas que han hecho esta semana", ha dicho Igea señalando al PSOE, pero sin dar más datos. Y ha ido a más, "Ustedes no reconocerán la decencia aunque les atropellase el camión que la reparte", ha afirmado un irónico Igea.

Moción dirigida desde La Moncloa

"Es mentira que la moción se presente por las necesidades de esta tierra. Todos sabemos que esta moción no se ha fraguado en esta tierra, se ha fraguado en la Moncloa", ha recriminado el dirigente de Ciudadanos al PSOE.

"Regreso al pasado"

Igea no ha ahorrado calificativos, ni dureza con los socialistas en su discurso, tampoco ironía, que incluso ha generado las risas de los suyos y las medias sonrisas de los bancos socialistas. Les ha recomendado que se actualicen porque "este no es un gobierno del pasado" y les he recomendado que si quieren hacer una moción de censura a los gobiernos del PP "móntense en el Delorian con Marty McFly", les ha espetado. En clara alusión a la película "Regreso al Futuro".