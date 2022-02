Igea pide "cerrar la puerta a la política de la mentira y la deshonestidad"

Con la banda sonora de 'Here comes the sun' de The Beatles el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, acompañado por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas , y la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, accedieron al recinto entre aplausos.

"Hay políticos que han cogido la tirolina de su casa, la de no pisar la calle, con 15 años y no han pisado la realidad, nacen, crecen, se reproducen y mueren en la sede de un partido político", ha afeado, un modelo frente al que ha puesto a los candidatos de Cs que "pueden salir a la calle con la garantía de mirar a los ojos a la ciudadanía".

Arrimadas ha defendido la "unión y la cohesión" y ha insistido en que Cs es el único partido que "no cava trincheras": "No dejéis que las trincheras lleguen a Castilla y León, lo he vivido en Cataluña, no deseo eso a la tierra de mis hijos, Cataluña, y no a la de mis abuelos. Trincheras y división empobrece a una tierra y la hacen retroceder".