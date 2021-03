Iglesias asistirá el martes a su último Consejo de Ministros, forzado por la Ley Electoral de Madrid

La ley electoral de la Comunidad de Madrid deja muy claro que los miembros del Gobierno de la nación no pueden ser elegidos en las elecciones si están ocupando ese cargo cuando sus partidos registren las candidaturas. Y el plazo para presentar esas candidaturas es entre el 26 y el 31 de marzo.

Hace tan solo unas horas, Pablo Iglesias, en Telecinco, anunció que pretendía dejar el Gobierno en un "día simbólico". El periodista Pedro Piqueras le preguntó si serí a el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República. Iglesias no lo aclaró, "cada cosa a su momento", pero todo el mundo entendió que ese podría ser el día. Los plazos que marca la ley se refieren tan solo al cargo de Iglesias en el Ejecutivo, no a su condición de diputado en el Congreso. Por lo tanto, el todavía vicepresidente puede seguir con su escaño durante más tiempo.

Remodelación de Gobierno

En esta ocasión, los cambios consistirán en que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasará a ser vicepresidenta, convirtiéndose en la principal interlocutora de Unidas Podemos dentro del Gobierno. No obstante, ya no ocupará la vicepresidencia segunda, como Iglesias, sino la tercera, para no quedar por encima de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ahora será la segunda vicepresidenta.