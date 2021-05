Cambio en el perfil de Twitter de Iglesias, tras dejar la política: "Si vienes a por el rey, será mejor que no falles"

Nunca ocultó su afición a las series, especialmente a las que retratan intrigas y estrategias políticas. Así que no es de extrañar que Pablo Iglesias haya cambiado su perfil de Twitter nada más abandonar la política y haya incluido una frase de una de esas series, "The Wire". El ya exlíder de Podemos ha escrito: "Si vienes a por el rey, será mejor que no falles", en referencia a sus malos resultados en las elecciones de Madrid del 4 de mayo.