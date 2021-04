Iglesias en la SER: "Nos correrían a gorrazos si no pactamos"

El candidato de Unidas Podemos, que ha sido entrevistado por Ángels Barceló, considera que ha habido un antes y un después tras ese incidente. "Desde el viernes hay muchas personas que han entendido que esto no puede ser", ha afirmado. E insiste en que "la democracia no puede ser tolerante con los intolerantes. El fascismo no es compatible con la democracia".