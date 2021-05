¿Y ahora cómo le van a llamar?

La cuestión, llegados a este punto es ¿cómo le van a llamar a partir de ahora? Pablo Iglesias ha estrenado un giro en su vida estrenando un nuevo look . Con el estrépito habitual que acompaña cada movimiento, profesional, personal o simplemente estético de un político protagonista de la última década.

A un paso de que se cumpla el décimo aniversario del 15M, Iglesias, un personaje que fue seña de identidad de aquel movimiento se priva de la que ha sido la suya propia: la coleta. ¡Casualidad! O no.

La cuestión es que ya no hay coleta, ni moño al que agarrarse para descalificarle dede el momento mismo de referirse a él (uso habitual entre sus detractores), el ex vicepresidente del Gobierno, camino de ser ex secretario general de Podemos renuncia a esos galones tan suyos para volver, capilarmente, a la condición de solado raso.