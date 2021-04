"Sí se tocan", Iglesias y Montero cogen el megáfono para advertir al PSOE que subirán los impuestos en Madrid

El camino correcto y "los impuestos sí se tocan"

El candidato morado es consciente de las encuestas, de lo ajustado de sus resultados, de que los votos morados se pueden ir a otras opciones. Por eso espolea al respetable y ha dedicado buena parte de su intervención a reivindicar el papel de Podemos en el Gobierno de España. "Siempre hemos hecho lo correcto, no lo fácil", explicaba Iglesias que no ha ahorrado alabanzas para el papel de Yolanda Díaz en Trabajo. "3,5 millones de personas conservan su empleo por los ERTES"

Iglesias avisa al PSOE de que solo hay un "camino correcto" y "no van a tragar" que no se toquen los impuestos. Recuerda la firmeza de principios de su formación y ha advertido a sus bases de que "no van a ceder" ante la intención de los socialistas de no acometer una reforma fiscal que incremente los impuestos a las rentas más altas. ¿Pensáis que vamos a tragar con que no haya reforma fiscal en Madrid (...) que no vamos a hacer lo necesario para que entren 10.000 profesores en educación? (...) Sabemos que para llegar a acuerdos es necesario ser firmes", ha sentenciado Iglesias.