Iglesias acusa a Vox y a Ayuso de enviarle a "sus cachorros" y asegura que "no hay sitio para canallas neonazis" en Madrid

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha acusado este miércoles a Vox y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de enviarle a sus "cachorros" y ha asegurado que en la capital "no hay sitio" para unos "canallas neonazis" que quieren "intentar" acabar con la democracia.

"Lo que yo hice no tiene mérito. Mérito tiene que salieran a plantarles cara y echarles de allí los vecinos después de que hubiesen asaltado un local vecinal . Eso no se puede consentir, lo que hice yo es lo que cualquier dirigente tiene que hacer si los nazis salen haciendo el saludo romano", ha justificado Iglesias.

"Son matones"

En esta línea, el exvicepresidente del Gobierno ha defendido su actuación frente a unos "matones que dan palizas a trabajadores que vienen de otros países o a jóvenes que no piensan como ellos". Así, ha afirmado que no se puede "tolerar o aceptar" que en la sociedad haya "comportamientos" que no se deben "normalizar".