Illa ofrece su ayuda a Aragonès para activar la mesa de diálogo y su apoyo por un pacto por la salud

Minutos antes, el propio candidato republicano, a quien la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha elegido por delante del socialista para la sesión de investidura, le ha reprochado no estar "del lado de las soluciones". De hecho, Illa ha insistido en que el proyecto expuesto por Aragonès, que aboga por la celebración de un referéndum en caso de que las negociaciones con el Gobierno no fructifiquen, contribuye a la división, a lo que el candidato ha zanjado: "Cuando defendemos un referéndum es para que vote todo el mundo y eso no es divisivo, es aportar soluciones, y usted es un obstáculo y no una solución".