El impuesto para los ricos de Madrid: la ultima escaramuza veraniega entre Ayuso y el Gobierno de Sánchez

Moncloa se ha conjurado para no dejar sin respuesta los ataques de Ayuso contra Sánchez. Fue ver como en la Conferencia de Presidentes de Salamanca la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzaba un nuevo misil contra Pedro Sánchez por “operar” contra la capital del Estado mientras regaba de “privilegios” a la “desleal” Cataluña, y decidir responder al ataque de manera inmediata. La delegada de Gobierno, Mercedes González, que no es precisamente de las que se callan, -y si no que se lo digan al alcalde de Madrid y su duelo pimpinela-, montaba en pleno agosto, una rueda de prensa para explicar exclusivamente “las principales actuaciones del Ejecutivo central en la Comunidad de Madrid en el primer semestre del año”. Así figuraba en la convocatoria de prensa.