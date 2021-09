Los independentistas convocan un apagón masivo y una cacerolada el 8 de octubre contra las eléctricas

Un apagón masivo y una gran cacerolada el día 8 de octubre entre las 22:00 y 23:30 horas. Es la iniciativa que han tomado las fuerzas soberanistas para protestar contra lo que consideran "el oligopolio de las eléctricas y sus amenazas". ERC, EH Bildu, el BNG, Junts per Catalunya, la CUP, Més per Mallorca y Més per Menorca firman el manifiesto que también denuncia "la inacción" del Gobierno a la hora de afrontar "la estafa eléctrica" de manera estructural.