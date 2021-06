Arrimadas desconfía del sí a los indultos de Junqueras: "Lo van a volver a hacer"

Inés Arrimadas no se cree el mensaje de Oriol Junqueras y aún menos su 'sí' a los indultos como medio para "aliviar el conflicto ". La presidenta de Ciudadanos considera que los independentistas "lo van a volver a hacer", ha dicho a preguntas de los periodistas tras acudir al Tribunal de Cuentas a presentar una denuncia sobre el caso "Plus Ultra".

Arrimadas insite en su negativa a los indultos y se pregunta "¿por qué les tenemos que dar privilegios a los políticos y no a los ciudadanos?". Denuncia que Sánchez quiere "un aquí no ha pasado nada". Y le acusa de mentir y de afirmar en elecciones que "iba a traer detenido a Puigdemont", y ahora ha pasado a darles el indulto "porque los necesita".

"Por un plato de lentejas"

La manifestación sigue en pie

Para Arrimadas, la carta de Junqueras no cambia nada. La manifestación del domingo día 13 contra los indultos se mantiene y ella piensa asistir, aunque un sector de su partido le ha pedido que no vaya. "La convoca la sociedad civil, y es para dejar claro que las sociedad española no quiere privilegios para políticos".