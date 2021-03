Arrimadas no dimite de Ciudadanos y se resiste a rendir el centro al PP

Arrimadas no dimite. Rodeada de todos ellos, a modo de guardia pretoriana que defiende a su reina para no caer con ella, Arrimadas ha admitido errores. El principal no haber sabido explicar bien la moción de censura de Murcia. “Cometemos errores pero no tapamos delitos”, aseguraba en una declaración institucional sin la presencia de los medios de comunicación que durante todo el día hacían guardia en el cuartel general naranja.