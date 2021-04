Errejón denuncia el odio contra el colectivo LGTBI: "Soy un privilegiado, no he tenido que disimular nunca "

La intervención de Errejón se ha convertido en un alegato contra la homofobia que ha iniciado hablando en primera persona. "Yo soy un privilegiado, yo no he tenido que soportar chiste de un tio en la cena de Navidad por mi orientación sexual, yo no he tenido que mirar a mi alrededor para decidir si le cojo o no la mano a mi pareja. A mí nunca me han dicho que no soy normal o soy un desviado".