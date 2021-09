Urkullu propone una soberanía compartida entre Euskadi y España

Las palabras de Iñigo Urkullu en el Parlamento vasco relanzan el debate soberanista en Euskadi. Para ello, el lehendakari ha recurrido a la foralidad, a los derechos históricos de las cuatro provincias vasco-navarras que la Constitución de 1978 ampara y respeta, lo que en sí muestra la intención del presidente vasco de atenerse al ordenamiento jurídico vigente , diferenciándose de esa manera del intento independentista vivido con el procés catalán. No obstante, la meta de tal planteamiento es el reconocimiento por parte del Estado de la nación foral vasca y el establecimiento de una relación confederal entre Euskadi y España, basada en una soberanía compartida.

La formulación conceptual de la nación foral vasca por parte de Urkullu tiene ya más de un lustro, aunque es ahora cuando ha desarrollado más su concepción. La novedad que más ha llamado la atención han sido sus palabras sobre el objetivo de “retornar a la soberanía anterior a 1839”. Con ello, el lehendakari retoma la consideración del fundador del PNV, Sabino Arana Goiri, quien entendió la ley de 1839 como el fin de la soberanía vasca, liquidada por la construcción de la nación española en el siglo XIX. Tal suposición no está contrastada historiográficamente; es decir, no es cierta en términos históricos, aunque muchos vascos, no solo nacionalistas, la hayan asumido como una verdad histórica.