Aragonès marca como objetivo de la nueva "Generalitat republicana" la amnistía y un referéndum

Pere Aragonès se ha subido a la tribuna sabiendo que no será elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. No cuenta con los 68 votos necesarios para ser investido en primera votación donde se requiere mayoría absoluta. La abstención de los 32 diputados de Junts per Catalunya impedirá que el republicano se convierta en el presidente número 132. Aragonès ha pedido el apoyo del Parlament para poner en marcha un Govern de forma "urgente" que construya una "Generalitat republicana". Entre sus prioridades, la celebración de un nuevo referéndum.