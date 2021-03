Ione Belarra: "No he oído la música de Hasél, soy más de electrocumbia"

Belarra dice que la libertad de expresión en España "está limitada" y defiende que la mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas

No participará en las manifestaciones del 8M, pero pide no criminalizar al movimiento feminista

Asegura que no tiene nada personal con Margarita Robles con la que ha tenido varios encontronazos públicos

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, es una feminista convencida pero este 8M no saldrá a las calles siguiendo las recomendaciones sanitarias del Gobierno a causa del coronavirus. Belarra responde a las preguntas de NIUS en una semana que puede ser decisiva para la Ley de Vivienda, el asunto que genera en estos momentos más tensiones en el Ejecutivo de coalición.

La política navarra, que forma parte del núcleo de confianza de Pablo Iglesias, reflexiona sobre la violencia en las calles tras las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasél. La violencia no está en el debate, dice, la libertad de expresión, sí. Belarra niega que tenga algo personal contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que ha mantenido varios encontronazos públicos. Reconoce que a veces se han podido utilizar "palabras más o menos gruesas", pero advierte que Podemos no se va a callar ante asuntos que preocupan a los ciudadanos.

Pregunta: ¿Por qué le cuesta tanto a Podemos condenar la violencia en las calles de Barcelona en las protestas de los últimos días? Parece que hay una especie de reticencia o voluntad de dejarlo en una nebulosa. O sea, no satisfacer la expectativa de lo que uno esperaría de un partido de Gobierno.

Respuesta: En absoluto. En realidad, lo que estamos diciendo es que ese debate es falso, que ese debate quien lo está planteando son básicamente las fuerzas de la derecha que no quieren reconocer el problema que hay detrás de esas movilizaciones.

P.: Pero, ¿ustedes condenan esa violencia?

R.: Nosotros lo que hemos dicho es que no vamos a jugar a ese juego, que no vamos a jugar a ese debate que han creado los grandes poderes mediáticos y las fuerzas políticas de la derecha que, básicamente, lo que plantean es: vamos a hablar de si se condena o no se condena la violencia en vez del problema de fondo que están señalando los jóvenes y las jóvenes que se están movilizando, que es que no hay libertad de expresión en España, tal y como se debería considerar en una democracia homologable.

Ese es el problema fundamental que están señalando los jóvenes, que en su mayoría, por otra parte, se manifiestan pacíficamente. O sea que la mayor parte de las movilizaciones han sido pacíficas. Y ese es el tema de fondo que debería estar abriendo telediarios, que debería estar siendo objeto de debate. Cuando se va a derogar la Ley Mordaza de una vez, cuando se va a derogar la reforma del Código Penal que habla, por ejemplo, de injurias a la Corona. Todos esos debates no abren telediarios.

El debate que han puesto los jóvenes encima de la mesa es que la libertad de expresión está limitada en España

Eso es lo que nosotros queremos señalar cuando respondemos a esta cuestión que a nadie le gusta la violencia, ¡es evidente! Es que eso está fuera de todo debate. No hay un debate en España sobre si la violencia está bien o mal. ¡Ese debate no existe! El debate que han puesto encima de la mesa todos esos jóvenes es que la libertad de expresión está limitada en España y eso es de lo que hay que hablar.

P.: Por cierto, ¿qué opina usted de Hasél? No sé si tiene alguna opinión y ha escuchado algo de su música.

R.: Pues tengo que reconocer que no, porque además no es el estilo de música que a mí más me gusta. Yo soy más de la electrocumbia. Y la verdad es que sí, que resulta un poco sorprendente con mi perfil, pero es mi música favorita y la verdad es que no es mi estilo, pero es que me da igual. En realidad todo lo que sea una expresión artística tiene que tener un amparo para que haya libertad de expresión en España y eso está muy limitado en este momento.

P.: ¿Va a salir usted a la calle el 8M?

R.: Nosotros, como Gobierno, y lo ha dicho clarísimamente el Ministerio de Igualdad, vamos a seguir estrictamente las recomendaciones sanitarias. No vamos a participar y esperamos que se cumplan todas las recomendaciones.

También hemos dicho, y creo que esto es importante, que nos preocupa el foco que se está poniendo en las movilizaciones feministas cuando hay otras movilizaciones, cuando este año hemos visto conciertos con miles de personas sin distancia de seguridad, cuando este fin de semana el mismo partido político Vox estaba dando mítines sin distancia de seguridad... Y eso no abre telediarios, no hay preguntas en las entrevistas sobre esa cuestión. Sin embargo, sobre el 8M creo que la derecha y especialmente la ultraderecha ha conseguido que se extienda esa criminalización del movimiento feminista derivado del 8M del año pasado, cuando todo el mundo sabe que en aquel fin de semana se produjeron actos políticos multitudinarios, hubo partidos de fútbol, hubo conciertos, hubo un montón de espacios en los que también se produjeron contagios y nadie habla de eso.

Vamos a respetar las recomendaciones sanitarias, pero no vamos a criminalizar el 8M

Yo creo que lo que no podemos contribuir como representantes políticas y como feministas, es a criminalizar el 8M. Evidentemente hay que respetar las indicaciones sanitarias, las vamos a respetar. Creemos que no es el momento de hacer grandes ostentaciones en este momento, pero no vamos a contribuir a la criminalización.

P.: Entiendo que va a estar en casa entonces.

R.: Nosotros vamos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sí, y lo que comentó ayer la ministra portavoz.

P.: ¿Tiene usted algo personal con Margarita Robles? Si me lo puede explicar.

R.: No (risas). En absoluto, en absoluto. Y además nos conocemos de los tiempos del Congreso, en el que ella era portavoz y yo portavoz adjunta. Así que en el trato personal no hay ninguna cuestión.

P.: Pero...

R.: Pero no. Es verdad que en lo político ella ha hecho muchas declaraciones y hemos tenido varios temas en los que era cuestión de debate. Yo en lo que trataría de centrarme es en las cuestiones sobre las que hemos debatido Margarita y yo. Que tenían que ver si recordamos con los desahucios, con aquella época en la que a pesar de estar en estado de alarma se estaban produciendo desahucios en nuestro país.

Y nosotros planteábamos, creo legítimamente, que si estamos pidiendo a la gente que se quede en casa, si nunca hay un buen momento para desahuciar a la gente sin alternativa habitacional, desde luego en estado de alarma todavía menos para que se produzcan desalojos sin alternativa habitacional.

Hemos debatido también sobre un tema que nos preocupa enormemente, que tiene que ver con la infiltración de grupos neonazis fascistas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas. Recordarás hace apenas dos días, cómo se ha sabido que hay altos cargos en el Ejército en Murcia que pertenecen a un grupo neonazi. Este problema, que por ejemplo en Alemania ya es un problema nacional, la infiltración de grupos neonazis en el Ejército, yo creo que es un tema de preocupación que le preocupa también a la ciudadanía y sobre el que es normal debatir con la ministra de Defensa.

P.: Ya. Lo que pasa es que dijo usted que era la ministra favorita de la derecha. ¿Eso no se le hace a un amigo, no?

R.: O sea, yo creo que es verdad que a veces hemos podido usar palabras más o menos gruesas. Yo no volvería sobre eso, sobre lo que volvería es el fondo de los asuntos sobre los que hemos debatido. Y creo que debatir sobre asuntos que preocupan realmente a la ciudadanía, como por ejemplo este tema de los desahucios o por ejemplo, la cuestión de la infiltración de grupos neonazis en el Ejército, son temas que preocupan y sobre los que está bien debatir.

El Gobierno no está en cuestión, ¿eso significa que no vamos a debatir? En absoluto

Creo que no se entendería que se nos pidiera a Unidas Podemos que por estar en un Gobierno con el Partido Socialista se nos mimetizara con el Partido Socialista y acabáramos siendo homologables de alguna manera. Nosotros lo que decimos es, evidentemente que el Gobierno no está en cuestión, el Gobierno tiene una estabilidad que ya les gustaría a muchos países de la Unión Europea tener la estabilidad que tiene este Gobierno, tiene una mayoría parlamentaria asociada consolidada a través de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Eso significa que no vamos a debatir y no vamos a poder expresar opiniones? En absoluto. Tenemos que poder debatir.

P.: Bueno, pues una última cuestión. Ella, Margarita Robles, se permitió en una reciente entrevista una frivolidad: dijo que tenemos un rey guapo y un presidente mucho más guapo. ¿Se puede usted conceder una frivolidad semejante?

R.: ¡Madre mía! Me pones en un compromiso porque además yo soy una persona bastante tímida. Eeeeemmm...

P.: ¿Coincide, por lo menos?