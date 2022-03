Podemos critica el envío de armas a Ucrania: "La paz no tiene nada de naíf ni de hippy"

Los desacuerdos entre los socios del Gobierno a cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania vuelven a ponerse sobre la mesa. Tras el anuncio que Pedro Sánchez ha hecho en el Congreso, avanzando del envío de armas a Ucrania , su ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra ha criticado esa decisión: "Esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes" .

Desde Podemos se viene reclamando la vuelta al diálogo desde el principio. Se critica el ataque de Putin, pero se está en contra del envío de material ofensivo al país invadido. En los pasillos del Congreso, Belarra ha señalado que en el discurso de Sánchez se ha "echado en falta una referencia las vías diplomáticas". Además, ha pedido que se apueste por la paz, que "no tiene nada de naif ni de hippy".

" Contribuir a la escalada bélica no va resolver el conflicto, nos puede llevar a un escenario incierto", ha respondido Belarra a preguntas de los periodistas. Para ella, queda demostrado que España y la UE no están poniendo todos los esfuerzos".

El anuncio de Sánchez se ha producido menos de 48 horas después de que en una entrevista dijera que España no enviaría, al menos por ahora, armas a Ucrania. Finalmente, el presidente ha cambiado de postura para adoptar una decisión que le vuelve a suponer tensión con sus socios de Unidas Podemos. "Vamos enfrentando la situación conforme cambia", ha rematado Belarra tras escuchar al presidente.

Dentro del hemiciclo, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que en el Congreso ha proferido un "No a la guerra", no sólo a esta, sino a todas. "Estamos con el pueblo ucraniano y contra Putin", ha declarado Echenique que también ha lanzado su dardo a la OTAN, que no es "ninguna hermanita de la caridad".