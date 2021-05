La ministra Ione Belarra se perfila como sucesora de Pablo Iglesias al frente de Unidas Podemos

Unidas Podemos busca al sucesor de Pablo Iglesias y lo busca ya. Tras su decisión de abandonar la política, los morados quieren encontrar un nuevo Secretario General cuanto antes . Y es la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra la que tiene todas las papeletas para ascender a lo más alto de la cúpula de UP y sustituir a Iglesias.

Tal y como adelanta "Infolibre", los morados quiere hacer ese relevo cuanto antes. Todavía no hay fecha para ese congreso, pero todo apunta a que los morados quieren celebrarlo antes de este verano.

Aunque Iglesias siempre ha apuntado a Yolanda Díaz como su relevo. "Será la próxima presidenta del Gobierno", ha dicho en numerosas ocasiones. Díaz, actual vicepresidenta tercera, no puede ser su sustituta al frente de Unidas Podemos porque no está afiliada. Díaz tiene el carnet del PCE, pero no el de Podemos. Los estatutos del partido establecen que para optar a la Secretaría General de Podemos se requiere, como mínimo, una militancia de seis meses. E