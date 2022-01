Irene Montero apela a Rigoberta Bandini y su tema para Eurovisión: "Por qué les dan tanto miedo nuestras tetas"

La ministra de Igualdad ha arropado en León al candidato de UP a la presidencia de la Junta, Pablo Fernández. En el acto ha participado también la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Belarra ha llamado a desoír al "partido de la guerra" sobre la crisis de Ucrania y ha proclamado que un "gobierno decente y progresista", como del que forma parte, "se debe al mandato de su pueblo" que dijo "alto y claro no a la guerra" .

En consecuencia, ha proclamado que un Gobierno progresista se debe "al mandato" de su pueblo, al recordar que España ya dijo "alto y claro no a la guerra", en referencia a las protesta de 2003 contra la intervención militar en Irak. "Y no a la guerra no es un eslogan, es el espíritu de nuestro pueblo y a él nos debemos", ha sentenciado.