Montero pide "perdón" por el retraso de la ley trans: "Tenemos una deuda con ellas, con ellos, con elles"

Montero ha permanecido sentada en su escaño del banco azul durante todo el debate sobre la proposición de ERC y el Grupo Plural. Al finalizar todas las intervenciones ha solicitado la palabra y ella misma ha reconocido que era algo "inusual" al tratarse de una proposición de los grupos parlamentarios y no de un proyecto del Gobierno. Ha pedido "perdón" a las personas trans por no haber conseguido llevar al Congreso la ley que ha redactado su Ministerio: "Soy consciente de que este debate debería haber llegado a la Cámara traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido".