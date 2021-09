Ayuso desencadenada: aclamada a lo Britney Spears, citas internacionales y 'recaditos' a Génova

Isabel Díaz Ayuso comenzaba el día reuniendo a su grupo parlamentario en una foto de prietas las filas. Primer recado a Génova sobre de qué lado caen las lealtades. El segundo recado llegaba aprovechando un crudo enfrentamiento con la portavoz de Más Madrid. "Yo entiendo que el debate de mi partido es curioso porque ustedes se matan para elegir una persona que gana elecciones, y nosotros cuando la tenemos es verdad que nos va la marcha. Pero no somos como ustedes, no pasamos a guillotina a nadie". Traducido: ella gana elecciones, el resto, de momento, no. Aplausos enfervorecidos de sus 65 diputados que disfrutaban escuchando como atizaba a Mónica García: “La hipócrita izquierda caviar, que un día se presenta en el programa de Ana Rosa con un look pepero con tirabuzones y al día siguiente va a perrear a la SER”. El nivel de los aplausos llegaba ya nítidamente de Vallecas a Génova, 13.