Ayuso acusa a Iglesias de "atentar" contra el rey

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de "atentar contra el rey de España" , por sus declaraciones en la que afeó que la Casa Real no condenara las cartas amenazantes dirigidas a él y a otros ministros como Reyes Maroto, y Fernando Grande-Marlaska. Así lo ha dicho la presidenta madrileña en una entrevista en Onda Cero.

Cree que el líder de Podemos "está actuando a la desesperada e intenta mezclar las cosas" para lograr salvar los muebles y que su partido pueda obtener representación parlamentaria. Ayuso considera que se podrían estar celebrando "unas elecciones más alegres" , pero cree que Iglesias no deja.

El ejemplo de Aznar y Rajoy

Ayuso pide "serenidad" tras conocerse que Correos interceptó una carta con dos balas del calibre 22 dirigida a ella. "No hay que darle más vueltas. Quien hace esto busca protagonismo y se crea el efecto contagio".

Firmar el Manifiesto de Ciudadanos es como firmar que "no vas a golpear a los niños"

La presidenta madrileña ha rechazado firmar el "Manifiesto unitario contra la violencia y por la concordia" que Ciudadanos ha propuesto al resto de candidatos. "Sobra" ha asegurado, porque "eso es como firmar que no vamos a golpear a los niños cuando vienen a clase", ha asegurado.

Para Ayuso no hace falta firmar nada, porque es "evidente" que todos condenan la violencia. Considera que es "innecesario" plantear cuestiones que tienen como objetivo poner a otro "contra las cuerdas" para llevar "a según qué imágenes". "Es evidente que todos buscamos la concordia", ha resaltado.

"Democracia sin libertad"

La líder popular ha dado una vuelta de tuerca a su dicotomía "comunismo y libertad". Asegura que "se puede ser una democracia plena y no ser libres en todos los aspectos", y ha puesto el ejemplo de "no poder elegir el colegio de tus hijos". Además sobre su ruptura con Ciudadanos alega que "cuando llegaba al Parlamento se encontraba en soledad".

"En Madrid puedes cambiar de pareja y no te la encuentras nunca más"

Ayuso sigue defendiendo la excepcionalidad de Madrid como comunidad autónoma. Preguntada sobre si no teme que hacer esas diferencias con otras autonomías al final tenga un efecto contrario. Ayuso ha matizado que no cree que "lo de Madrid sea mejor que el resto, pero sí que te puedes encontrar lo mejor de cada sitio". Y ha zanjado con un "En Madrid puedes cambiar de pareja y no te la encuentras nunca más".