Ayuso admite que el PP atraviesa momentos "complicados" por la pugna por el liderazgo en Madrid

Casi no parecía ella. Incluso se puede decir que se ha mordido la lengua cuando, preguntada si se sentía traicionada por Pablo Casado - Génova no la quiere como presidenta- ha admitido que "es cierto que las cuestiones de partido pesan" y que "ya le gustaría hablar de ellas". Pero esta vez ha preferido callar. O medir al máximo sus palabras, justificándose en que tenía detrás el logo de la Comunidad recordándole que estaba en su papel de presidenta. "Trabajando para los que me votan y para los que no me votan", ha dicho.