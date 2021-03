Isabel Díaz Ayuso: "Me llevo mal con Aguado desde el primer día"

Díaz Ayuso ha confesado que la relación con el naranja Ignacio Aguado fue mala desde el principio. "Nos hemos llevado mal siempre" , ha confesado la presidenta madrileña, quien ha relatado que "no empezó bien la cosa", y ha relatado que la comisión de investigación sobre los supuestos negocios fraudulentos de su padre, le dolió.

Casado lo sabía

La presidenta madrileña ha asegurado que el presidente del PP, Pablo Casado, conocía su intención de adelantar elecciones y que era algo de lo que ya habían hablado. "Yo había hablado antes con Pablo Casado sobre el adelanto electoral", pero ha matizado que fue lo que estaba pasando en Murcia, lo que le hizo decidirse. "Yo lo decidí y Pablo me dijo que tienes todo mi apoyo. La decisión fue compartida".

"Yo lo decidí y Pablo me dijo que tienes todo mi apoyo. La decisión fue compartida"

Ayuso afirma que ha sido víctima "desde el primer día" de una campaña de insultos. "Se que no es personal, pero me duele por mi familia". Considera le comparación con Donald Trump sale de Moncloa, "de la factoría de Ivan Redondo - asesor del presidente Pedro Sánchez-, y quita importancia a que le llamen fascista. "¿A tí también te llaman fascista?, entonces estás en lado bueno", le ha dicho a Ana Rosa. "A mí me toca un pie", ha respondido la periodista.