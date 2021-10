Ayuso no renuncia a liderar el PP de Madrid pese a su cerrado apoyo a Casado

De hecho, las palabras de Ayuso no han sentado nada bien entre los populares . Voces internas dentro del partido critican en privado que haya aireado públicamente sus diferencias con Casado. “No era el día. No procede” , dicen esas mismas fuentes que reprochan a Ayuso haberse hecho con todo el protagonismo en una Convención en la que estrella no es ella, si no Casado.

Qué va a haber otro asalto lo tienen asumido en Génova, que no termina de fiarse. “Nunca estamos aliviados. Cuando no es uno, es otro. En este tema siempre pensamos cualquier cosa”, explican fuentes de la dirección nacional, que sí dejan claro que el calendario no se mueve y no se adelantará el congreso de Madrid, por mucho que se empeñe Ayuso. “Ella seguirá dando la batalla, pero corría el riesgo de convertirse en la mala de la película, y no podía seguir manteniendo ese pulso”, cuenta a NIUS un dirigente del PP de Madrid tras escuchar la declaración de intenciones de la lideresa madrileña. “Ha visto que no toca y ha decidido esperar”, dice otro buen conocedor de los entresijos del partido.