Ayuso avisa a Vox de que no aceptará que bloquee su Gobierno por aceptar menas

La presidenta en funciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisa preventivamente a Vox ante la tentación de bloquear su futuro Gobierno. No piensa estar "dos años pendiente de lo que diga, haga o piense" la formación de extrema derecha. Los de Abascal han amenazado a las comunidades autónomas del PP con retirarles su apoyo si aceptan la llegada de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, aunque con distinta vara de medir. En Madrid no está en peligro la investidura de Ayuso, pero en Andalucía han retirado su apoyo parlamentario al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla.