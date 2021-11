Nueva bronca en la Asamblea: Ayuso llama "hipócrita" a la izquierda por sacar los contratos de su hermano

"No he intervenido en ningún contrato. No tengo ninguna relación laboral con mi familia" , respondía Isabel Díaz Ayuso para a continuación tildar de "abogada fracasada" a otra diputada de Unidas Podemos. La portavoz de la formación morada volvía protestar, pero Carballedo lo impedía otra vez.

"No me interesa ni su marido, ni su padre, ni su hermano, ni en qué trabajan. Me da igual. No sé dónde vive. Sólo sé que es una hipócrita y que dice vivir de una manera y hace lo contrario", a la presidenta de Madrid, se le acababa el tiempo para responder, pero la faena, la remataba el portavoz popular, Alfonso Serrano, en mitad de fuertes protestas.