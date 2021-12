Ayuso cancela la cena del PP en la Asamblea porque la "obligan" y Casado le recuerda los muertos por covid

"No puedo celebrar esa cena porque está prohibida. Donde ha patrón no manda marinero. Yo soy una afiliada de base más, disciplinada y siempre cumplidora con las normas. Quiero dejar claro que no me quitan las cenas a mí, sino a los afiliados", ha dicho con toda intención este martes cuando inauguraba un nuevo tramo de carretera junto a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Ayuso ha vuelto a recordarle a su partido que lo que es una imposición a su juicio, "va en la dirección contraria" de la política sanitaria de Madrid.