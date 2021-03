Ayuso dice que cerrar Madrid "no afecta en especial a la evolución del virus" y que si fuera "egoista" lo haría

Madrid aún no ha decidido si cerrará perimetralmente en Semana Santa mientras el resto de Comunidades Autónomas cruza los dedos para que finalmente lo haga. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sigue jugando al despiste mientras no para de lanzar mensajes que van en la dirección de no cerrar. El último este jueves. Ayuso está convencida de que la movilidad no afecta a la expansión del virus.