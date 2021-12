Ayuso avisa que ni mascarillas obligatorias ni cierres, antes de la Conferencia de Presidentes

Dos horas antes de que comience la Conferencia de Presidentes que de urgencia ha reunido el presidente del Gobierno para intentar pactar medidas que contengan la sexta ola , Isabel Díaz Ayuso comparecía en rueda de prensa para presumir de sus primeros presupuestos en casi tres años al frente de la Comunidad de Madrid . "Los más ambiciosos de la región", afirmaba orgullosa. Unas cuentas que según ella pretenden ser "un contrapeso a las políticas que están lastrando la economía desde La Moncloa" , mientras se comprometía a no subir impuestos y reducir "el exceso en lo que ya es una marca de la casa.

La presidenta de Madrid no ha querido desaprovechar la ocasión para marcar territorio de forma preventiva, de cara la reunión de la tarde con sus colegas autonómicos y Pedro Sánchez. "El modelo de gestión de Madrid ha impresionado al mundo, y esta nueva ola demostrará que sabemos lo que hacemos", ha avisado dejando claro que no aceptará que el Gobierno central le imponga más restricciones.

Ayuso no quiere que el uso de las mascarillas en exteriores vuelva a ser obligatorio, y mucho menos pasará por los cierres . "Nosotros vamos a insistir en la cultura del autocuidado, responsabilidad individual, y cuidado al más vulnerable", insistía.

"Recomendamos la mascarilla pero no vamos a hacerla obligatoria. No vamos a defender los cierres. No se trata sólo de los bares. Es mucho más: comercios, hostelería, gimnasios y la vida en general de los ciudadanos. Seguiremos con los mismos protocolos que hemos llevado a cabo hasta la fecha, y el llamamiento a la responsabilidad individual y el autocuidado con las herramientas y la colaboración de la Comunidad de Madrid", advertía una y otra vez, anticipando su postura de cara a la Conferencia de Presidentes de esta tarde.