Ayuso acusa a Sánchez de "operar" contra Madrid y reclama autonomía fiscal

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de "operar" contra la capital de España . "Es incomprensible que de carta blanca a unos políticos de una comunidad que decide no venir aquí, y por fuera sacar más privilegios. Me causa perplejidad el hecho de comprobar que somos un país cuyo Gobierno opera contra los intereses de su capita l", se quejaba la presidenta madrileña nada más concluir la Conferencia de Presidentes.

Ayuso se ha quejado preventivamente sobre los criterios de reparto de los 10.500 millones para las comunidades autónomas comprometidos por el jefe del Ejecutivo , y que no se definirán hasta la semana que viene. Según sus cifras a Madrid le tocarían 700 millones más en el reparto si se atiende a criterios de población. "Se mueven los parámetros para perjudicar a Madrid", insistía.

A pesar de todas esas quejas, y de señalar los "agravios" con País Vasco y Cataluña, la presidenta de Madrid, asegura que no quiere más dinero, pero sí que "la dejen en paz" con la fiscalidad de Madrid, señalada por otras autonomías como un paraíso fiscal. "No vengo a pedir más dinero pero sí que nos dejen en paz", ha dicho, mientras denunciaba que estas Conferencias no sirven para nada.