Ayuso, ante los contagios pide "a la gente que no vaya a urgencias" y llame por teléfono

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admite que la sexta ola está provocando un "contagio enorme" y por eso ha pedido a todos los madrileños que "no vayan"a Urgencias ni a los Centros de Salud para "no cargar la Atención Primaria". "Pedimos a la gente que no vaya", ha dicho en una entrevista en es.Radio.