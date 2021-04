Ayuso convierte el 4M en un cara a cara con Sánchez: “Nos vemos en las urnas”

PSOE, refugio de golpistas e Iglesias sin escaños

La presidenta madrileña no se ha mordido la lengua a la hora de calificar al PSOE. Considera que “PSOE es ahora un refugio de golpistas, bastasunos, okupas y bolivarianos”, debido a los socios de coalición y de apoyo de legislatura.

La dirigente popular no le arrienda las ganancias al exvicepresidente Pablo Iglesias. “Su campaña es un sainete”, ha pontificado Ayuso, quien incluso duda de que pueda obtener escaño en la Asamblea de Madrid.

La presidenta madrileña también ha ironizado sobre la negativa de el candidato socialista, Ángel Gabilondo, a no pactar con Iglesias. “Pues como no se refiera a otro Iglesias, a Julio Iglesias”, ha bromeado Ayusos.

Recuperar a Rivera y un hueco para Cantó