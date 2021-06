Ayuso declara el "fin del sanchismo" y advierte a la izquierda que se olvide ya del 'cinturón rojo'

Los dos años que durará la nueva legislatura en Madrid prometen ser de bronca continua en la Asamblea de Madrid , si atendemos a como ha transcurrido el debate de investidura. Isabel Díaz Ayuso a degüello contra la izquierda, y Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos que no piensan pasar ni una. Mientras, Vox a lo suyo, intentando marcar perfil propio con sus propias banderas: el negacionismo de la violencia machista, el antifeminismo, o la inmigración, jugando a la provocación.

Aun así, Ayuso lo tiene claro, para ella la única oposición que le interesa es la va a hacer desde ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el que ha vaticinado su fin en 2023. " Lo que empieza es el fin del sanchismo y no una nueva legislatura , porque después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear", ha sentenciado la presidenta de Madrid. A la portavoz socialista, Hana Jalloul, (y de paso a Sánchez), le ha advertido que se olviden del 'cinturón rojo' porque "su discurso de lo social y los pobres ha caído" .

Lo que empieza es el fin del sanchismo y no una nueva legislatura, porque después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear. Olvídense del 'cinturón rojo' porque su discurso de lo social y los pobres ha caído (Isabel Díaz Ayuso)

La candidata del PP ha seguido golpeando sin piedad a Sánchez, por todo. Ha asegurado que "igualdad y socialismo es igual ruina" , y le ha atizado una vez más por los indultos. "Los que han roto la convivencia en Cataluña, y han cometido esos graves delitos hoy van a irse de patitas a la calle por igualdad, por socialismo ", clamaba entre los aplausos de los suyos. "¿Por qué ya que estamos no imputamos a los Pujol y a todos los cabecillas de los ERE? Igualdad, socialismo", ironizaba sacando su vena más castiza.

A Ayuso le ha dado igual que enfrente tuviera a la portavoz socialista, Hana Jalloul, a la que ha ignorado en todo momento, y no ha Sánchez. "El Partido Socialista ya no es ni primera fuerza, ya no es ni segunda fuerza. Hoy es la tercera fuerza en este Parlamento. Y si esto ocurre en Madrid, imagínense en el resto de España, elecciones a elecciones iremos viéndolo", insistía. De política autonómica más bien poco.