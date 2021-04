Ayuso defiende a Casado frente a Abascal: "A la derecha se viene llorado de casa"

" Creo que a la derecha se viene llorado de casa. Yo llevo dos años recibiendo todo tipo de ataques , de insultos, y tampoco he contado siempre con el apoyo de otros partidos. No pasa nada", ha manifestado en un una entrevista en 'Antena 3'.

Creo que a la derecha se viene llorado de casa. Yo llevo dos años recibiendo todo tipo de ataques, de insultos, y tampoco he contado siempre con el apoyo de otros partidos. No pasa nada (Isabel Díaz Ayuso)

Ayuso hará campaña esta tarde en Getafe, uno de los municipios más grandes del cinturón rojo de Madrid y donde la extrema derecha ha experimentado un fuerte crecimiento. "Se sorprenderían al saber cuantos votantes tenemos en Usera, en Vallecas, en distritos del sur de Madrid y en otros muchos municipios los partidos como Vox, PP o Ciudadanos. Yo condeno que esas imágenes no son Madrid y eso no representa", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que en la región se vive con "seguridad, libertad, apertura de miras". "Si no te gusta la manifestación del otro pues simplemente no vas", ha apostillado.