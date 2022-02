Ayuso ha arrancado su intervención en Valladolid con un pequeño lapsus. Ha agradecido a Mañueco su "caballerismo" por cederle su puesto , y darle "la oportunidad" de cerrar este acto. Entre risas de un público entregado, ha corregido inmediatamente su error. A partir de ahí, Isabel Díaz Ayuso no ha decepcionado.

En pleno ascenso de Vox en las encuestas, y cuando su partido ensaya todo tipo de estrategias para intentar frenar a los de Abascal en Castilla y León, y evitar a toda costa un Gobierno de coalición con ellos, Ayuso defiende un pacto con Vox en CyL "aunque no lo necesitara"

"Ojalá que aunque no lo necesitemos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Sánchez. Si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre lo haría antes con el partido de Ortega Lara, que con el partido de los que le secuestraron". Un afirmación que ha arrancado los aplausos de los militantes del PP que asistían a la comida mitin de Valladolid.