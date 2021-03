Ayuso, enfermería o puerta grande

Ayuso ha ido moldeando su discurso con los manuales de Bannon y el asesoramiento de MAR (Miguel Ángel Rodríguez, su Iván Redondo). Hubo momentos en los que calcaba algunas de las máximas de Trump. La estrategia está clara: hay un discurso progre instalando en la agenda (violencia de género, solo si es si, paridad, cambio climático, protección laboral, no a los desahucios, etc.) que hay que romper. Sin complejos, como decía Aznar. Si hay que decir que los hombres también sufren malos tratos, pues se dice, aunque los datos y la realidad no lo avalen. Se dice solo para fastidiar a los de izquierdas y para que los suyos le jaleen: “¡Ya era hora que alguien dijera esas cosas!”. Puro trumpismo.