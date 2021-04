Isabel Díaz Ayuso marca distancias con Vox: "Ni cartel de menas, ni pin parental"

Según Ayuso solo hay "268 menores no acompañados (menas) en una comunidad de 7 millones de habitantes". La presidenta madrileña no entra en ese debate "racista". "Para mí pesa lo mismo un delito cometido por alguien que es de aquí o que haya nacido en Casablanca", ha afirmado.

Tampoco le compra a Vox el debate sobre el pin parental. "Con Vox no estoy de acuerdo con el debate del pin parental ni con el de los MENAS", pero no quiere romper puentes. No considera que Vox sea "ultraderecha para algunas cuestiones". Pero a día de hoy, evita hablar de pactos porque quiere "gobernar en solitario".