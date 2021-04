Ayuso elude responder si aplicará un 'cordón sanitario' a Vox y llama a Iglesias "farsa"

Ayuso despeja balón, dice que la izquierda "bizquea" y "está sufriendo mucho en esta campaña" . Recuerda que fue el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el que aseguró que Vox "tenía más sentido de Estado que el Partido Popular" en un pleno en el Congreso de los Diputados. Simultáneamente, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida , se preguntaba porqué Gabilondo les va a marcar las líneas rojas de los futuros pactos de Gobierno cuando Sánchez pacta con Bildu. "El PSOE no nos va a decir a nosotros con quién podemos o no podemos pactar cuando ellos pactan con Bildu o ERC" , se zafaba Martínez-Almeida.

A Sánchez le ha reclamado que se dedique a gobernar, que se ocupe de los contagios que ahora, según ella, provoca la cepa india, y deje de "perseguirla", utilizando las instituciones. "Lo que no puede ser es no gobernar, no poner freno a los contagios y estar centrado en Madrid todo el tiempo, no dejando de perseguirme", denuncia Ayuso.