Ayuso exige al Gobierno que no "criminalice" a los madrileños por el veto del turismo británico

"Queremos que se deje de criminalizar de una vez por todas a la sociedad madrileña . Ya he escuchado a la ministra de Exteriores y a otros muchos miembros del Gobierno hablar de las cañas, los toros, las borracheras, criminalizando a la sociedad madrileña y resumiéndola en estos estigmas tan absurdos que demuestran una falta de respeto", ha dicho la presidenta de Madrid.

Ayuso ha convertido su primera rueda de prensa tras arrasar en las elecciones autonómicas del 4M, en un ataque tras otro al Gobierno de Sánchez. Le ha culpado de criminalizar a la hostelería, la restauración, los comercios y la forma de vida "a la madrileña" y de llevarlo "casi a un esperpento". Para Ayuso el problema que tienen los turistas británicos para no elegir España como destino vacacional, es el aeropuerto de Barajas "sobre el que hay un vacío absoluto en cuanto a la información y el trabajo que se está haciendo para frenar la propia pandemia".

Ayuso no se ha quedado ahí en su papel renovado de ariete contra Sánchez. Le ha acusado de dejar desasistidas a las comunidades autónomas por no querer aprobar una Ley de Pandemias, mientras se declaraba incompetente para frenar los botellones y las fiestas ilegales en la Comunidad de Madrid al no tener competencias en materia de seguridad. Ayuso sigue negándose a pedir el toque de queda a pesar de esas imágenes de botellones en las calles de Madrid del fin de semana pasado, de las que también echa la culpa al Gobierno de Sánchez.