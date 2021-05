Ayuso fulmina a la izquierda y podrá gobernar sola sin el apoyo de Vox

Después de encadenar hasta 6 derrotas electorales, el balcón de Génova ha prestado su último servicio como escenario de una victoria del PP, y no una cualquiera. Isabel Díaz Ayuso ha arrasado en las elecciones autonómicas de Madrid y ha fulminado a la izquierda. El Partido Popular ha salido a ese balcón que teóricamente tiene los días contados, para celebrarlo por todo lo alto como en los viejos tiempos. No es para menos, Ayuso ha conseguido sumar más diputados que los tres partidos de la izquierda juntos. Con 65 escaños y el 45% de los votos, más que duplica los resultados de 2019 cuando tocaron su suelo, y lo que es más importante, se queda ella sola a 4 escaños de la mayoría absoluta y no necesita a Vox para gobernar. La suma de PP y Vox es de 78 diputados, 9 por encima de la mayoría absoluta, frente a los 58 escaños del bloque de izquierda.